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حكم إخراج الجمعيات لزكاة الفطر بعد العيد.. الإفتاء تجيب 

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حكم إخراج الجمعيات لزكاة الفطر بعد العيد.. الإفتاء تجيب  حكم إخراج الجمعيات لزكاة الفطر بعد العيد.. الإفتاء تجيب 

التحرير

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أكدت دار الإفتاء المصرية على أنه يجوز للجمعية قبول وكالة الناس لها بأخذ زكاة الفطر، ولها أيضًا أن تتصرف في هذه الزكاة، كالوكيل عن الفقراء والمحتاجين، بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم، وذلك عن طريق تغيير وقتها أو كيفية إيصالها أو تغيير ماهيتها، إذا لم يشترط معطي الزكاة شيئًا.

وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، منشورة على موقعها الرسمى، حملت رقم مسلسل " 3013" خلال ردها على استفسار أحدى الجمعيات الخيرية بأنها تتلقى أمولا كثير فلا تستطيع توزيعها خلال شهر رمضان، متسائلة هل يجوز توزيع الأموال بعد رمضان؟

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قالت دار الإفتاء أنه إذا اشترط معطى الزكاة إعطاء زكاته بعينها لمستحقيها قبل يوم العيد فلا بد حينئذٍ مِن صرفها قبل انتهاء يوم العيد كما اشترط مخرجها.

وأفتت الدار للجميعة بأنه يمكن الخروج من هذه التبعة بالبيان الإجمالي أنكم ستخرجون الزكاة على الوجه الشرعي الصحيح الذي تبرأ به ذمةُ المكلَّف، فإن قَنِع المزكي بذلك مِن غير تفصيل فذاك، وإلا فيلزمكم إخراجها على الوجه الذي اشترطه عليكم.

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التحرير

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