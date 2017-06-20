«دعم مصر» ينتقد حزب الوفد بسبب «تيران وصنافير»: كان هو الحزب الحاكم

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أبدى النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، استياءه من موقف حزب الوفد تجاه اتفاقية تيران وصنافير، التي رفضها، قائلا: "أعتب على حزب كان فى سدة الحكم فترة الخمسينيات ورفض اتفاقية تيران وصنافير".

جاء ذلك فى اجتماع مصغر بالمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنه يعتب على حزب كان فى سدة الحكم فى عام 1950، وأعلن رفضه اتفاقية تيران وصنافير، مشيرا إلى أن عام 1950 شهد اتفاقا بين السعودية ومصر بأن يتم إدارة جزيريتى تيران وصنافير من مصر، وذلك وفق اتفاق مكتوب.

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وبشأن اللجوء للتحكيم فى هذه القضية أوضح رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الأمر محسوم، خاصة فى قرار رئيس الجمهورية 27 يناير 1990 والمودع بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن موقف مصر سيكون سلبيا، وسيتسبب فى أزمة بين مصر والسعودية وعمل خلافات، وهذا كان السبب الرئيسى وراء دعوات التحكيم الدولى.

