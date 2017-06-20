محافظ مطروح: وصول 182 سائحًا إيطاليًا على متن طائرة شارتر

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كتب: محمد العمدة

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، عن وصول 182 سائحًا إيطاليًا، إلى مطار مرسى مطروح الدولي، عبر رحلات الشارتر لهذا العام القادمة من مطار روما بإيطاليا، وذلك مع بداية تدفق طائرات الشارتر للموسم السياحي هذا العام على الساحل الشمالي ومدينة مرسى مطروح.

وأضاف محافظ مطروح، في بيان، أن توافد رحلات الشارتر يبعث برسالة طمأنة لجميع السياح بمختلف العالم على حالة الاستقرار التي تشهدها مصر في تلك المرحلة، وأن مصر ستظل واحة الأمن والأمان.

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وتابع أن إدارة السياحة والمصايف ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة كانوا في استقبال السائحين بالورود، وتم توزيع الدليل السياحي للمحافظة على السائحين لكي يتعرف السائح على أهم المعالم السياحية التي تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالي، ومدينة مرسى مطروح وواحة سيوة.

وأشار إلى أن محافظة مطروح بها العديد من المقومات التي تتميز بها عن باقي المحافظات، مثل سياحة السفاري والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية، ما يجعل المحافظة أحد أهم المقاصد السياحية المهمة.