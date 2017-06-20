الفريق فاضل.. تاريخ عسكري بارز وخبرة بحرية كبيرة

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يعد الفريق أحمد علي فاضل، أحد القادة العسكريين البارزين في العصر الحديث، حيث شغل منصب قائد القوات البحرية المصرية والرئيس الخامس لهيئة قناة السويس منذ التأميم.

وحصل فاضل على الماجستير في الملاحة من الاتحاد السوفييتي، وماجستير العلوم العسكرية ودرجة الزمالة بأكاديمية ناصر العسكرية، وبدأ تقلد المناصب كقائد للواء مدمرات، وملحق حربي باليونان، ثم قائد لقاعدة قناة السويس البحرية، ورئيس شعبة العمليات البحرية ورئيس أركان القوات البحرية، ثم قائدها.

وتم تعيين الفريق فاضل بأمر من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كرئيس لهيئة قناة السويس، في الفترة من شهر يناير عام 1996، وظل بها حتى شهر أغسطس من عام 2012، وقد تم تسمية سفينة الخدمات البترولية على اسم أحمد فاضل، تقديرًا لدوره البارز في الارتقاء بهيئة قناة السويس أثناء فترة توليه رئاستها، ولتميزه في إنهاء التفاوض مع الشركة الصينية المؤسسة للسفينة.

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يذكر أن السفينة أحمد فاضل تم بناؤها بترسانة جوانزو الصينية، وقامت ببنائها شركة CSSC، وهي من كبرى الشركات الصينية فى مجال بناء السفن، ويبلغ طول السفينة 90 مترًا وعرضها 18.8 متر وحمولتها الكلية 4744 طنًا، ومجهزة بونش رئيسي حمولة 75 طنا ويعمل بخاصية AHC، مما يسمح بحمل أثقال تصل إلى 40 طنا وتثبتها في نقطة محددة تحت سطح البحر بعمق 2000 متر، وتتميز السفينة بقدرتها على المناورة وسرعة رد الفعل، كما تحتوي على مهبط طائرات الهليكوبتر العملاقة طراز سوبر جامبو.

كما أن السفينة مجهزة لحمل غواصات الكشف والتحكم في خطوط البترول ROV تحت سطح البحر لعمق 2000 متر يتم التحكم فيها عن بعد، وأيضا السفينة بها فتحة غطس على السطح الرئيسي بأبعاد 6x6 أمتار تسمح بإنزال الغطاسين ومعداتهم، علاوة على أن السفينة مجهزة لإعاشة 80 فردا وبها غرف اجتماعات لإدارة المشاريع البحرية بعرض البحر لمنصات البترول.

وتعد السفينة "أحمد فاضل" أكبر وحدة متعددة الأغراض وإمدادات ودعم لوجستي بالشرق الأوسط، وكذلك هي من أكبر سفن خدمات شركات ومنصات البترول والوحدة تعمل بنظام DP2 الذي يضمن تثبيت الوحدة في نقطة محددة بالبحر دون الحاجة إلى رمي مخاطيف وقدرة ماكينات 9800 كيلووات.