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رئيس النواب عن "الصناديق الخاصة": "دخلنا عش الدبابير.. منفذ الفساد في مصر"

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مصراوي Masrawy

رئيس النواب عن "الصناديق الخاصة": "دخلنا عش الدبابير.. منفذ الفساد في "

04:18 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الصناديق الخاصة أحد منافذ الفساد المالي ببعض الجهات قائلا: "الصناديق الخاصة أحد منافذ الفساد في مصر".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الإقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من بأيلوله نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.

ولفت عبد العال، إلى أنه كان هناك حذر من قبل البرلمانات السابق بشأن الصناديق الخاصة، خاصة أنها كانت تمثل مراكز قوى معينة، ولكن يحسب للمجلس الحالي هفتح هذا الملف قائلا: "البرلمان دخل في عش الدبابير وقادر على هذه المواجهة والدليل على ذلك مشروع القانون الخاص بالصناديق الخاصة".

وأكد رئيس النواب، أن هذا القانون حتى لا يفهم خطأ لا يخل بالاتفاقيات الدولية النافذة التي تتطلب فتح حسابات خاصة، مشيرًا إلى أنه يتصور هذا القانون بداية لإحالة جميع الأموال للخزانة العامة.

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