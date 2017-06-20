في يوبيله الفضي.. 25 حقيقة «مجنونة» عن البريميرليج

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كتب - محمد الشاملي:

25 عاما من الإثارة والتشويق كانت حاضرة في الملاعب الإنجليزية التي تحتضن مباريات البريميرليج والتي انطلقت في أغسطس عام 1992 تحت مسمى الدوري الممتاز بعد معاناة منتصف الثمانينات من ضعف الإمكانيات المادية ومشاكل مشاغبي كرة القدم الإنجليز (الهوليجانز).

صحيفة "ميرور" البرطانية أعدت تقريرا بمناسبة اليوبيل الفضب للمسابقة الأقوى والأشهر في العالم، تناولت فيه أبرز 25 حقيقية "مجنونة" بعيدا عن الإحصائيات الشهيرة.

25

تمكن لاعبان فقط من تسجيل أهداف من ركلة جزاء بكلتا قدميهما وهما الإنجليزي بوبي زامورا، والنيجيري أوبافيمي مارتينز.

24

تم استبدال نجم مانشستر يونايتد ريان جيجز أكثر من أي لاعب بواقعة 134 مرة.

23

صنع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي هدفا وحيدا طوال ظهوره في الدوري الإنجليزي، وكان لزميله بمانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أمام فريق الكيو بي آر، والتتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

22

أحرز الثلاثي واين روني وجاريث بيل وكيفين ديفيز، هدفا وساهموا في صناعة آخر إضافة إلى التسجيل في مرماهم خلال لقاء واحد فقط.

21

جاريث بيل هو اللاعبي الوحيد في تاريج البطولة الذي حصل على كارت أصفر خلال لقاء أحرز خلاله هدفا في مرماه وآخر في شباك المنافس وصنع ثالث لزملائه.

20

لم يخسر فريق مانشستر يونايتد أي مباراة خاضها على ملعب الأحلام كان متقدما في شوطها الأول.

19

الإنجليزي آلان شيرر أكثر لاعب أحرز أهداف من ركلات الجزاء بـ 56 هدفا، كما أنه الأكثر إضاعة أيضا بـ11 ركلة

18

موسم 2015 /2016 ، حقق نادي ويست هام يونايتد أعلى فارق أهداف إيجابي له منذ موسم 1985/1986.

17

الحارس الدولي السابق بول روبنسون استطاع إحراز هدفا وصناعة آخر وحصل على ركلة جزاء في مباراة واحدة كما تصدر قائمة حراس المرمى في صناعة الأهداف بـ5 أهداف.

16

لم يخسر جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول 57 مباراة زار خلالها شباك المنافسين.

15

3 لاعبين فقط ولدوا عقب انطلاق البطولة عام 1992، ونجحوا في إحراز "هاتريك" وهم: رحيم ستيرلينج، هاري كين، لوكاكو.

14

الأسكتلندي جوردون سترتشان هو اللاعب الوحيد الذي وُلِدَّ قبل عام 1960 وأحرز هاتريك في بطولة الدوري.

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13

تكرر اسم ديفيد 14 مرة، وجيمز 11 مرة للاعبين في مسابقة البريمير ليج موسم 2010/2011.

12

في موسم 2001/2002 حصد فريق نيوكاسيل 34 نقطة من خلال "فوز - تعادل" مباريات كان متأخرا فيها، وهو نفس عدد النقاط التي حصل عليها عندما هبط من الدوري قبل 7 أعوام.

11

في موسم 2014/2015، بات لاعب الوسط جورج بويد رقم (4) في قائمة اللاعبين الذين ارتدوا قميص فريقين من الهابطين إلى جانب الثلاثي (مارك روبنز موسم 1994/1995 - ستيف كابا موسم 2006/2007 - ديفيد نوجينت موسم 2009/2010).

10

تذيل فريق ليستر سيتي جدول الترتيب موسم 2014/2015 لمدة 140 يوما اكثر من أي فريق في تاريخ البطولة.

9

4 لاعبين شاركوا مع فرقهم في كافة المباريات خلال موسم تتويجهم باللقب وهم (سيزار أزبيليكويتا مع تشيلسي موسم 2016/2017 - ويس مورجان مع ليستر سيتي موسم 2015/2016 - جون تيري مع تشيلسي موسم 2014/2015 - جاري باليستر موسم 1992/1993).

8

أحرز الدولي الإنجليزي بيتر كراوتش 50 هدفا بضربات الرأس أكثر من 16 فريقا بالدوري.

7

خاض نوري شاهين 7 مباريات مع فريق ليفربول موسم 2012/2013 تم استبداله فيها جميعا أكثر من لاعب آخر استبدل في جميع المباريات التي خاضها في الدوري.

6

شارك ريتشارد رايت في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر سيتي، حيث خاض مع المدفعجية 12 لقاء ولم يخض أي مباراة مع السيتي ومع ذلك حصل على لقب الدوري مع الفريقين.

5

الإسباني ياجو أسباس قام بتنفيذ ركلات ركنية - غالبيتها بشكل سيء - أكثر من عدد مرات تصويبه على المرمى.

4

خاض آندي روبرتس 37 مباراة في الدوري الإنجليزي موسم 1997/1998 4 منها أمام آرسنال (2 بقميص فريق بالاس - 2 مع فريق ويمبلدون).

3

تري كونور هو المدرب الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار طوال 10 مباريات.

2

يعد نادي هال سيتي الذي يلعب ضمن صفوفه المصري أحمد المحمدي، ثالث فريق يصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى في نفس الموسم بعد فريقي (شارلتون موسم 1998/1999 - بولتون 2010/2011).

1

لاعبان فقط طوال 25 عاما، أحرزا "هاتريك" من ضربات رأس وهما (دنكان فيرجسون مع نادي إيفرتون أمام بولتون في ديسمبر 1997 - سالومون روندون لنادي ويست بروم أمام سوانزي سيتي في ديسمبر 2016).