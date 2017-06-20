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البدري يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة الوداد

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البدري يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة الوداد البدري يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة الوداد

التحرير

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أصدر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، تعليمات محددة للاعبي الفريق، بعيدًا عن الجوانب الفنية في محاضرة ليلة المباراة التي أقيمت أمس، الاثنين.

وطلب الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري، من اللاعبين ضرورة ضبط النفس، وعدم التعامل أو الاعتراض على الحكم الجزائري، مهدى عبيد بن شريفية كما طالبهم بالتركيز داخل الملعب، وتنفيذ التعليمات الفنية فقط، تجنبـًا لأي رد فعل قد يضر بالفريق ويبعدهمعن تركيزهم في اللقاء.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء.

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التحرير

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