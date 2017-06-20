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الزمالك ينهي تأشيرات السفر إلى زيمبابوي

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الزمالك ينهي تأشيرات السفر إلى زيمبابوي الزمالك ينهي تأشيرات السفر إلى زيمبابوي

التحرير

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أنهى حمادة أنور، المدير الإداري لنادي ، إجراءات الحصول على تأشيرة سفر الفريق إلى زيمبابوي، قبل حضور الفريق إلى الجزائر، لتأمين الإجراءات لمواجهة كابس يوناتيد، المقرر لها يوم 2 يوليو في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص "أنور"، على أن ينهي حصول جميع أفراد الفريق على تأشرة السفر إلى زيمبابوي، قبل الحضور للجزائر من أجل تجنب ضيق الوقت وأزمة الإجازات، بسبب الأعياد بعد عودة الفريق يوم الخميس المقبل من الجزائر، بعد مواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي غدًا الأربعاء.

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ووجه أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، وهاني زادة عضو مجلس الإدارة، الشكر لحمادة أنور على قيامه بإنهاء تأشيرات زيمبابوي أيضا قبل الحضور للجزائر.

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التحرير

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