دعم مصر: الحكومة فشلت في إدارة ملف "تيران وصنافير" ومسئولة عن الأزمة

كتب - أحمد علي:

قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، فشلت في إدارة ملف تيران وصنافير، وهي المسئول عن الأزمة الحالية.

وأضاف في لقاء مصغر مع المحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء: الفترة الحالية من أصعب الفترات التي مر بها المجلس، خاصة أن اتهامات كثيرة وجهت للأعضاء، الذين تعرضوا لحالة من "الإرهاب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة وحالة الإرهاب هي المعلومات المغلوطة التي تم ترويجها بشأن الاتفاقية.

وأوضح السويدي أن الجماعة الإرهابية التي تسعى للتشكيك في كل شيء بمؤسسات الدولة المصرية، هي التي روجت المعلومات المغلوطة، على حد قوله.

وقال إن الجزيرتين سبق أن صدر قرار جمهوري بشأنها في الـ27 من يناير 1990، والذي حدد نقاط الأساس، وتم إيداعه بالأمم المتحدة، وبسبب بعض الأبعاد السياسية والمواقف وظروف المنطقة لم يتم تسليم الجزر للسعودية، حتى تم في 2010 عمل ترسيم الحدود وفق هذا القرار، وتمت مخاطبات بين الأمم المتحدة ومصر لتسليم الجزر، وكان الأمر سيتم إلا أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو أخرتا الأمر، لحين هدوء الأوضاع في 2016 وتم عقد الاتفاقية.

وقال السويدي، إن البعض روج المعلومات المغلوطة بشأن الاتفاقية، وهو أمر تتحمله الحكومة، لأنها لم تقم بتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، وتركت الساحة للمغرضين لترويج الأفكار المغلوطة، لذا هي تتحمل مسئولية العرض الفاشل في هذا الملف بامتياز.

وبشأن مضيق تيران وملكيته لمصر، قال "السويدي": "لو هو ملك مصر مش بناخد رسوم ليه من السفن اللي بتمر ولا هو كلام وخلاص، تيران ممر دولي ولا أحد يتحكم فيه إطلاقا".

وفيما يتعلق بما يتردد عن أن إسرائيل تدرس عمل قناه موازية لقناه السويس، قال السويدى:" طب وإيه اللي كان مانعها من زمان"، مؤكدا أن هذه المعلومات من ضمن الأفكار المغلوطة التي تم ترويجها.