«فولكس فاجن» تعيد إنتاج «الميكروباص» الأشهر في التاريخ

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أكدت شركة "فولكس فاجن" الألمانية، أنها ستقوم بإدخال النسخة الكهربائية المتطورة من الميكروباص الأشهر في تاريخ صناعة السيارات.

ووفقًا لموقع "جرين كار ريبورت"، فإن الشركة الألمانية أكدت عزمها إدخال النسخة "ID BUZZ" لمراحل الإنتاج الأخيرة، وذلك بعد أن قامت بعرضها كمفهوم اختباري في معرض ديترويت الدولي للسيارات مطلع العام الجاري.

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وتهدف "فولكس فاجن" للمنافسة بقوة في مجال النقل الجماعي "غير الخاص" عن طريق إضافة اللمسات التقنية الحديثة المتمثلة في التشغيل عن طريق الكهرباء وليس الوقود المحروق، إضافة إلى الاحتفاظ بروح وسمة "مايكروباص" الشركة الألمانية الشهير.