أخبار عاجلة

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا -
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو) -
المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري -
عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية -
خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية -
مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا -
فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات -
سحر نصر: قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية -
وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«فولكس فاجن» تعيد إنتاج «الميكروباص» الأشهر في التاريخ

Google+ Print
«فولكس فاجن» تعيد إنتاج «الميكروباص» الأشهر في التاريخ «فولكس فاجن» تعيد إنتاج «الميكروباص» الأشهر في التاريخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت شركة "فولكس فاجن" الألمانية، أنها ستقوم بإدخال النسخة الكهربائية المتطورة من الميكروباص الأشهر في تاريخ صناعة السيارات.

ووفقًا لموقع "جرين كار ريبورت"، فإن الشركة الألمانية أكدت عزمها إدخال النسخة "ID BUZZ" لمراحل الإنتاج الأخيرة، وذلك بعد أن قامت بعرضها كمفهوم اختباري في معرض ديترويت الدولي للسيارات مطلع العام الجاري.

شاهد أيضا

وتهدف "فولكس فاجن" للمنافسة بقوة في مجال النقل الجماعي "غير الخاص" عن طريق إضافة اللمسات التقنية الحديثة المتمثلة في التشغيل عن طريق الكهرباء وليس الوقود المحروق، إضافة إلى الاحتفاظ بروح وسمة "مايكروباص" الشركة الألمانية الشهير.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست

عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست