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القضاء يلزم اتحاد الكرة بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري العام

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مصراوي Masrawy

القضاء يلزم اتحاد الكرة بإعادة مباراة ومصر المقاصة بالدوري العام

03:35 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

القضاء يلزم اتحاد الكرة بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري العام

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادي للزمالك، ووقف القرار الصادر من اتحاد كرة القدم المصري بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

واختصمت الدعوى رقم ٤٦٤٥١ لسنة ٧١ قضائية وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس ادارة اتحاد كرة القدم مدير مدرسة الشباب والرياضة. 

وقال مرتضى منصور، إنه قدم لهيئة محكمة القضاء الإداري جميع المستندات التي تؤكد ضرورة الحكم بإعادة مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والمقاصة في الدوري العام.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة، لم يراعِ الشروط والضوابط في تحديد المباراة، وهو ما يدل على وجود فساد كروي داخل اتحاد الكرة.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أقام دعوى قضائية حملت رقم 46451 لسنة 71 قضائية، اختصم فيها المهندس خالد عبد العزيز، بصفته وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة بصفته رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لوقف القرار الصادر من الجبلاية بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري العام.

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مصراوي Masrawy

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