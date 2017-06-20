إسرائيل: سمكة قرش تحتل إيلات وتغادر لمصر

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رصد مفتشو سلطة حماية البيئة والحدائق الاسرائيلية اثناء عملهم في صيانة تحت الماء قرب المحمية الطبيعية "ألموجيم" وجود سمكة قرش هائلة تجوب خليج إيلات وقاموا بتوثيقها بالفيديو لمدة نصف ساعة والتقطوا لها الكثير من الصور التي تظهر قوتها وضخامتها، وفقا لما نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، التي وصفت السمكة سخرية بـ"المحتلة لخليج إيلات".

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ونقلت عن زيف ندر - المفتش بمحمية ألموجيم- قوله "كنت على متن القارب فيما عمل أفراد الطاقم تحت الماء، وفجأة سمعت عبر أجهزة الاتصال الخاصة بالسفن التجارية في خليج إيلات، تقارير تتحدث عن وجود سمكة قرش ضخمة تسبح الى الشمال من موقع القارب، فأجريت اتصالا مع السفن المعنية لاستيضاح مكان السمكة بالضبط وما هي سرعتها ووتيرة تقدمها".

وأضاف "استمرت مراقبة سمكة القرش لنصف ساعة سبحت السمكة خلالها ببطء وهدوء، ومن ثم اتهجت نحو مصر واقتربت لسفينتنا ونطحتها بنعومة"، لافتا إلى أن "الحديث يدور عن سمكة صغيرة في العمر، يبلغ طولها أكثر من 6 امتار ورافقناها لمسافة 300 متر، قبل أن تتوجه الى المياه المصرية".