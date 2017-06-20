لجنة الاتصالات تفتح ملف سوء خدمة شبكات المحمول

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ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم ، الثلاثاء، برئاسة النائب نضال السعيد، إشكالية تدنس مستوى خدمة شبكات المحمول في محافظات الصعيد ومناطق قرى الخارجة وقرى مركز باريس، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبين محمد الغول، وجمال آدم.

ووجه النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، انتقادات حادة لسوء خدمة شبكات المحمول في الصعيد، متهماً وزارة الاتصالات بالتواطؤ مع شركات المحمول، ضد المواطن المصري، لغياب أي بند في العقد المبرم بين المواطن وشركات الاتصالات، يضمن حق المواطن في حال سوء الخدمة.

وطالب الغول، بتعديل العقد المبرم بين شركات الاتصالات والمواطنين، بما يلزم هذه الشركات بتقديم خدمة جيدة، أو تعرضها للعقوبات عند مخالفة ذلك، مشيراً إلى تدني مستوي خدمة شبكات المحمول في الصعيد باعتراف الوزارة ذاتها.

وتساءل عن كيفية المساواة في التعريفة بين المواطنين في الصعيد الذين يعانون سوء الخدمة، والقاهرة، مشدداً علي أهمية أن يتم منح الخدمة في المنطقة التي تعاني سوء الخدمة، بسعر أقل عن باقي المناطق التي تقدم فيها الخدمة بشكل أفضل.

وأشار إلى أن المواطنين في نجع حمادي يدفعون نفس التعريفة التي تدفع في مصر الجديدة، والأخيرة بتحصل على «خدمة سوبر لوكس». ولفت إلى أن بعض المناطق في نجع حمادي إذا مكثت فيها لمدة 10 أيام محاولاً الحصول على شبكة لن تجدها.

وانتقد النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، سوء الخدمة في مناطق قرى الخارجة وقرى مركز باريس، مشيراً إلى أن سوء الخدمة يؤثر سلبا على من يتعرضون لحوادث طرق في التمكن من التواصل لنجدتهم.

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وشدد النائب نضال السعيد، على أهمية تحديد نقطتين مع النائب محمد الغول، لبحث سوء الخدمات المقدمة فيهم والوصول إلة حلول لعلاجها، مع إعادة النظر في العقد المبرم بين شركات الاتصالات التي تقدم خدمة المحمول، والمواطنين، لبحث صيغة مناسبة تضمن بها حقوق المواطنين حال سوء الخدمة.

وقال السعيد، إن ما ينقل إلينا من الجهاز القومي للإتصالات يفيد بأن ما يتم «جيد» لكن طالما هناك شكوى دائمة من المواطنين إذن فهناك أزمة لابد أن نبحثها، ولا يعنيني ما هو مكتوب على الورق.

وقال الغول: «هقعد ممثلي الجهاز في منطقة لو مكثوا فيها لمدة ١٠ أيام، ولم تقطع الشبكة، هقدم استقالتي»، مؤكداً على سوء الخدمة في نجع حمادي.

وقال خالد غنيمه، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك عوامل متعددة خارجية قد تتسبب في تغير جودة الاشارة، قائلاً: «لا نعترف أن الخدمة 100% ولدينا استعداد دائما لحل أي مشكله».

وأضاف غنيمة، أن مستوى الشبكة في نجع حمادي مقبول، و قد تكون ضعيفى على الأطراف، ونسعى لحل ذلك.