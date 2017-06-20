القوى السياسية على مائدة إفطار «السيسي» اليوم

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تلقى عدد من رموز وقادة القوى السياسية والحزبية، دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية، بإحدى الفنادق الكبرى.

وأعلن عدد من الشخصيات السياسية والحزبية عن تلقيهم دعوة الرئيس لحضور حفل الإفطار، ومنهم: "المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، والنائبة مايسة عطوة، سكرتير المرأة العاملة بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وغيرهم"، ومن المقرر إقامة حفل الإفطار اليوم الثلاثاء بفندق الماسة.

من جانبه أعربت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسكرتير المرأة العاملة بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن سعادتها الكبيرة لكونها من ضمن المدعوين لإفطار الأسرة المصرية.

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وأضافت النائبة، فى تصريح لها أنها ستسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء حضورها الحفل رسالة من بعض العاملين المتضررين من عدم صرف العلاوة أسوة بغير المخاطبين التى أقرها سيادته إحساسا منه بالمواطن المصرى، مشيرة إلى أن الرئيس يشعر بالمواطنين، ولكن بعض الوزراء وقطاع الأعمال يشحنون العاملين ضد الرئيس لما يلاقوه من تمييز ضدهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه دعوة شخصية منه الأحد الماضى، بعيدًا عن البروتوكولات الرسمية، لمجموعة من المواطنين من المحافظات ومن حى الأسمرات، لتناول وجبة الإفطار معه.