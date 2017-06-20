«المصريين الأحرار» يعقد مؤتمرا صحفيا غدا بعد حسم النزاع لصالح جبهة عصام خليل

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يعقد حزب المصريين الأحرار، مؤتمرا صحفيا، في التاسعة مساء غدا، الأربعاء، بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ونصر القفاص الأمين العام للحزب، وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بمقر الحزب الرئيسي في مصر الجديدة.

يشارك في المؤتمر عدد من قيادات الحزب ونوابه بالبرلمان، منهم النائب إيهاب الطماوي عضو المكتب السياسي، ومحمد عثمان المستشار القانوني للحزب.

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يأتي المؤتمر بعد أيام قليلة من حسم لجنة شئون الأحزاب للصراع داخل الحزب بين الدكتور عصام خليل ومؤسس الحزب المهندس نجيب ساويرس، بعدما أقرت اللجنة للدكتور عصام خليل كافة الإجراءات التي قام بها الحزب من المؤتمر العام يوم 30 ديسمبر الماضي بتعديل اللائحة وإلغاء مجلس الأمناء، والانتخابات التي فاز بها بالتزكية.