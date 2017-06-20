شيخ الأزهر: إطعام الرجل زوجته في فمها بيده صدقة

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قال الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوج ليس حرًّا في أن يعامل زوجته وفْق أهوائه ورغباته أو حسب الظروف أو حالته في العمل، وإنما وفق التوجيهات الإلهية والأحاديث النبوية التي اعتبرت التعدي على الزوجة أو الإضرار بها خروجا على حدود الله.

وأضاف في حديثه اليومي على الفضائية المصرية: الزوج راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته، والزوجة أيضا راعيةٌ في بيت زوجها، والله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظه أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته.

ودعا شيخ الأزهر إلى حسن معاملة الزوجة، وأن الوصايا النبوية جميعها تشير إلى ذلك «فمثلا: وضع اللقمة في فم الزوجة يعادل ثواب الصدقة»، وأضاف «في هذا إغراء للرجل ليقوم باحتواء زوجته؛ لأنه سيسأل يوم القيامة عن طريقة معاملته لزوجته وأولاده، هل أدى حقوقهم أم ضيعها؟».

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وأكد الإمام الأكبر أنه لا يحق للزوج أن يتصرف في مهر الزوجة أو يقترب من ممتلكاتها بدون إذنها أو دون رضاها؛ لأن النفقة واجبة على الزوج نحو زوجته حتى وإن كان فقيرا وزوجته ثرية، فلا يجوز له أن يقترب من مالها إلا إذا رضيت، وعليه أن ينفق عليها وأن يوفر لها ما تحتاج إليه، مبينا أن الاعتداء على مالها يعادل الاعتداء على حق الغير، وهذا أمر مرفوض أخلاقيا، وبالتالي مرفوض شرعًا.

مشيرا إلى أن من واجب الزوجة نحو زوجها أن تراعي حالته المالية، وقال إن الزوج عليه أن ينفق مما أتاه الله، وعلى الزوجة أن تكيف أمورها حسب حالة زوجها.