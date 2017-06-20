ما السر وراء وجود فأس على الطائرة؟

كتبت ـ أسماء حمدي:

على الرغم من أن فكرة وجود فأس على الطائرة تبدو مُرعبة خشية استعماله في جرائم أو أعمال إرهابية خاصةً مع تصاعد وتيرة الإرهاب في الفترة الأخيرة، لكن بعض الطائرات التجارية تضع فأسًا إلى جانب معدات أخرى داخل الطائرة.

وقد كان وجود فأس داخل قمرة القيادة في الطائرات أمرًا متعارفًا عليه فيما مضى من أجل دواعي السلامة، ولكن مع تصاعد أعمال العنف والجرائم في الجو، خشيت بعض شركات الطيران من أن يُشكل الفأس خطورة على سلامة الركاب لذلك استبدلته بعتلات معزولة للاستخدام في حالة الطواريء، وذلك بحسب موقع " traveller".

وكان يُستعمل الفأس في حالات الطوارئ مثل اندلاع حريق على متن الطائرةحيث يمكن استخدامه في تحطيم الواجهات الزجاجية لطفايات الحريق. كماأنه يُعتبر جزءًا من قمرة القيادة لاستعماله في تحطيم الباب في حالة تم إقفاله من الخارج.

كما يُستعمل الفأس عادةً في تحطيم لوحة التحكم في قمرة القيادة في حال اشتعال حريق خطير فيها وخروجه عن السيطرة، ثم منعه من التوسع في الطائرة بأكملها.

ونذكر في هذا السياق الرحلة المأساوية لطائرة جيرمان وينجز 9525، حيث تحطمت الطائرة بعد أن قام مساعد الطيار بإحكام إقفال باب قمرة القيادة من الخارج ولم تكن القمرة تحتوي على فأس. وانتهت الرحلة بتحطم الطائرة في جبال الألب الفرنسية بعد عجز الطيار عن فتح باب القمرة.