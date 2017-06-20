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عدم قبول دعوى تطالب بفتح باب الترشح على مقعد أحمد مرتضى بالدقي

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مصراوي Masrawy

عدم قبول دعوى تطالب بفتح باب الترشح على مقعد أحمد مرتضى بالدقي

03:21 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

عدم قبول دعوى تطالب بفتح باب الترشح على مقعد أحمد مرتضى بالدقي

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من النائب المستقل السابق لدائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة رجب أحمد رواش.

ويطالب رجب أحمد رواش في الدعوى بإعلان خلو مقعد النائب أحمد بالدائرة، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح على الدائرة، وليس مجرد تصعيد المرشح عمرو الشوبكي، كما قضت محكمة النقض مؤخرًا.

وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب إلزام اللجنة العليا بفتح باب الترشح وإحالته إلى محكمة شمال القاهرة.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم 12457 لسنة 71 قضائية، أن صاحبها يرغب في الترشح على مقعد دائرة الدقي والعجوزة طبقًا للقواعد المنظمة للانتخابات وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له، والتي ينص على أنه في حالة خلو أي مقعد يتعين على مجلس النواب فتح الدائرة الانتخابية خلال 30 يومًا من تاريخ خلو المقعد، وأن المقعد خال بالفعل منذ أكثر من شهر وتحديدا في 27 يونيو بحكم الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية.

وأشار إلى أنه كان ضمن المرشحين السابقين بالدائرة ويتوافر فيه شرطا الصفة والمصلحة، كما تنعقد ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالاختصاص لنظر دعواه، ويتوافر ركنا الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار السلبي الذي يطعن عليه، بحسب الدعوى.

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