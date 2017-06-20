رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة 60 دقيقة

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تلقت بعثة نادي الزمالك خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالموافقة على تأجيل مباراتهم مع اتحاد العاصمة الجزائري لمدة 60 دقيقة، لتقام في الحادية عشر مساًء بتوقيت الجزائر الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة.

وقال حمادة أنور المدير الإداري للزمالك، أنه تلقى خطاب عن طريق البريد الالكتروني، وإتصالات رسمية من نادي اتحاد العاصة بتأجيل المباراة لمدة 60 دقيقة.

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وكان الزمالك واتحاد العاصمة، قد إعترضا على إقامة المباراة في العاشرة مساء بتوقيت الجزائر، بسبب عد وجود فترة زمنية كافية بين موعد الإفطار يقام في الثامنة و10 دقائق وموعد اللقاء.