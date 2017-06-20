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وزير التعليم العالي: نقدم كافة أشكال الدعم للمؤسسات البحثية

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي: نقدم كافة أشكال الدعم للمؤسسات البحثية

02:51 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

وزير التعليم العالي: نقدم كافة أشكال الدعم للمؤسسات البحثية


كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم والتوجيه للمؤسسات البحثية بما يساعدها على الارتقاء بجودة مخرجاتها البحثية.

وأشار عبد الغفار، في بيان صحفي، إلى أن الدور البحثي والتطبيقي والعلمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية وأهميتها في دعم مسيرة البحث العلمي في ، على خلفية اعتماد معمل الكفاءة الفنية بالمعهد القومي للقياس والمعايرة من المجلس الوطني للاعتماد.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد أحمد عامر رئيس المعهد القومي للقياس والمعايرة، عن حصول المعمل القومي لقياس الكفاءة الفنية بالمعهد على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" طبقاً للمواصفة الدولية "ISO/IEC17043:2010" وذلك في اختبارات الكفاءة بمجالات الضغوط، والكتل، والموازين، وأجهزة القياسات الكهربية المتعددة، واختبارات الصلادة، وقوة الشد والاستطالة للمعادن والبوليمرات والمنسوجات، ودرجة التوهج.

يذكر أن المعمل يقوم بتقديم اختبارات الكفاءة على المستوى الوطني والإقليمي.

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