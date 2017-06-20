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هيومن رايتس ووتش تطالب بتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

هيومن رايتس ووتش تطالب بتشديد العقوبات ضد

02:41 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

هيومن رايتس ووتش تطالب بتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية

برلين - (د ب أ):

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية بعد وفاة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا من السجن في كوريا الشمالية.

وقال مدير فرع المنظمة في ألمانيا فنتسل ميشالسكي اليوم، الثلاثاء، في تصريحات خاصة لإذاعة بافاريا الألمانية : "لابد من إصدار عقوبات شديدة تتجاوز المستوى الحالي، ليس بسبب تجارب الصواريخ النووية، ولكن بسبب وضع حقوق الإنسان. إن كوريا الشمالية هي أكبر سجن في الهواء الطلق بالعالم".

وبحسب وصف الأطباء، كان يعاني الطالب الأمريكي 22 عاما، من تلفيات خطيرة بالدماخ وكان قد تم نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو في غيبوبة.

وذكرت القيادة في بيونج يانج لدبلوماسيين أمريكيين إن وارمبير أصيب بما يعرف باسم "التسمم السجقي" وهو أحد أخطر أنواع التسمم الغذائي، خلال وجوده بالسجن في كوريا الشمالية، إلا أن الجانب الأمريكي يتشكك في ذلك.

وبحسب رأي الأطباء، يمكن أن ترجع التلفيات الموجودة بالمخ إلى سحب الأوكسجين.

وشدد ميشالسكي على ضرورة وقف أية تجارة مع كوريا الشمالية وإغلاق حسابات العملات الأجنبية الخاصة بها.

وقال: "لابد بصفة خاصة من وقف استعارة عمال بالسخرة من كوريا الشمالية إلى مواقع بناء أوروبية".

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