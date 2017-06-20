مستندات| نادي المهندسين: المستأجر يتحمل مسئولية سقوط الشاب من "ديسكفري"

مصراوي Masrawy

كتب – طارق سمير:

حصل "مصراوي" على صورة رسمية من التعاقد بين نادي نقابة المهندسين، وممثله القانوني، المهندس محسن شاهين، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، مع شركة "جرين بارك" للألعاب الترفيهية، ويمثلها، أحمد يوسف.

كانت نيابة قصر النيل، بدأت التحقيقات في سقوط حسام مصطفى، 22 عاما، من لعبة "ديسكفري" بملاهي نادي نقابة المهندسين، الخميس الماضي، بعد انفلات حزام الأمان بكرسيه عقب انطلاق اللعبة بدقائق، وتم نقله لمستشفى "المعلمين" لتلقي العلاج.

ونفى المهندس أحمد جمال، رئيس نادي نقابة المهندسين خلال حديثه لمصراوي، مسئولية "النادي" عن الحادث، استنادا لنصي المادتين (9 و13) من العقد بينه وبين المستأجر.

ونصت المادة الـ9 على أن "يتعهد الطرف الثاني – مستأجر الملاهي- بتوفير عاملين تابعين له على قدر من المستوى اللائق بالنادي، ورواده وبضمان حسن سلوكهم مع السادة الأعضاء وأسرهم، وأي خلاف أو أضرار تحدث مع أحد الأعضاء، أن يكونوا متضامنين في تحمل المسئولية المدنية والجنائية والأدبية عن هذه المخالفات، وكذلك الأخطار الناتجة عن نشاطه طوال فترة التعاقد".

وبحسب العقد الموقع بين الطرفين، إنه يبدأ من مارس 2017 حتى مارس 2020.

وتنص المادة الـ13 على أن "يلتزم الطرف الثاني –مستأجر الملاهي- بتوفير أقصى معايير الأمان في استخدام الألعاب، خاصة للأطفال وعند تعرضهم لأي أضرار يتحمل المسئولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن ذلك، وذلك تحت رقابة الطرف الأول".

وقال المهندس محمد عبد الرحيم، مدير الشركة وصاحب دعوة الإفطار، في تصريحات لمصراوي، إن مدير الملاهي، دفع 25 ألف جنيه، رسوم دخول المُصاب حسام مصطفى لأحد المستشفيات الخاصة، لكنه لم يتكفل بباقي مصاريف العلاج، حيث يخضع للعلاج من كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وكسور متفرقة.

وقررت نيابة قصر النيل، في وقت سابق، إخلاء سبيل عاملين، وأحمد يسري، صاحب الملاهي، بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات في الواقعة، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة.