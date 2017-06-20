مؤهلها الدراسي وحقيقة إصابتها بالسرطان.. 15 تصريحًا مثيرًا لـ«علا غانم»

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تتميز الفنانة علا غانم بجرأتها وتلقائيتها في معظم أدوارها الفنية وبلقاءاتها التليفزيونية المختلفة، التي تجذب المشاهد بموهبتها الفنية وأدوارها المتنوعة مع مختلف النجوم، كما تلفت انتباههم دائما بأخبارها المثيرة للجدل وتصريحاتها الجريئة وخلافاتها مع بعض زملائها بالوسط الفني.

وحلّت علا غانم ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، أمس الإثنين، الذي تقدمه الإعلانية بسمة وهبة عبر فضائية "القاهرة والناس"، ويستعرض موقع "التحرير- لايف" في التقرير التالي أبرز تصريحاتها التي أدلت بها خلال الحلقة:

1- المؤهل الدراسي

فاجأت علا الجمهور بحقيقة مؤهلها الدراسي، حيث أكدت أنها لم تستكمل دراستها بكلية فنون جميلة على الرغم من أنها ظلت تدرس بها لمدة 3 سنوات متتالية، وأضافت قائلة: "كنت فنون جميلة وسبتها وروحت فنون مسرح وماكملتش في الاتنين.. تقدري تقوللي معايا ثانوية عامة فقط".

2- أدوار الإغراء

وصفت علا غانم نفسها بأنها أفضل من قدمت أدوار إغراء بالسينما المصرية، مشيرة إلى أنها لم تقحم طوال مشوارها الفني أي مشاهد جنسية، وأن هناك فارقا بينهما كبير، رافضة تصنيفها بممثلة أدوار معينة، متمنية حصولها على لقب "الجوكر"، لأنها ترى نفسها قادرة على لعب جميع الأدوار.

3- أبو البنات

تحدثت علا عن أزمتها مع المنتج تامر مرسي، الذي أنتج المسلسل المشاركة في بطولته مع الفنان مصطفى شعبان "أبو البنات"، وقالت إنها رفعت على الأول قضية للمطالبة بـ70% من أجرها بالعمل، وأشارت إلى أنها فوجئت بحذف أكثر من ثلث أدوارها بالمسلسل بحجة عدم وجود وقت كاف، لافتة إلى أن السبب وراء حذفها بأنها كانت "تجنن" وتعتبر خطرا على باقي الممثلين المشاركين بالعمل، مضيفة أن مصطفى شعبان لم يتدخل لحل مشكلتها، وتابعت بأن المسلسل كان يسير حسب رؤية شعبان مما جعلها تشعر بالإهانة.



4- مصطفى شعبان

أشادت علا بمصطفى شعبان قائلة: "أنا ومصطفى عشرة كبيرة، ومقتنعة به كممثل، لأنه ممثل مختلف، وأكتر ممثل أنسى نفسي عندما أقف بجواره وأنطلق"، وأعربت عن حزنها منه بسبب موقفه في "أبو البنات" على الرغم من صداقتهما، وأكدت أنه لو صالحها ستعود للتمثيل معه مرة أخرى، وأضافت قائلة: "مسلسل اللهم إني صايم ناقصه علا غانم"، ووجهت حديثها إليه قائلة: "ماتزعلش مني في اللي هاقوله، بس السنادي في رمضان أنا مش حساك"، وعلى الرغم من ذلك طلبت بسمة وهبة دعوة صلح من شعبان على الهواء قائلة: "قلبك كبير جدا، وأنت شخص جدع ورجولة ومهذب ومحترم للغاية، ومعك أيقونة النجاح، ونجحتما معًا واعتدنا أن نراكو سويًا.. الصلح خير يا مصطفى".

5- رامز جلال

صرّحت علا بمعرفتها بـ"مقالب" الفنان رامز جلال قبل المشاركة فيها، كما أكدت علم جميع المشاركين ببرامجه قبل الوقوع في "المقلب"، وأضافت: "بس رامز عارف آخره معايا فين، وبيقوللي لأني باصعب عليه"، مشيرة إلى أنها تعرف أنها ستقابل رامز دون معرفة تفاصيل "المقلب"، وأوضحت أن رامز لا يمكنه استضافة أي شخص في برنامج من برامجه بهذه الخطورة دون أخذ الإذن منه، واستنكرت ممن يرفعون ضده دعاوى قضائية رغم علمهم بـ"المقلب"، قائلة: "لناس اللي بترفع قضايا على رامز بتعمل كده ليه؟ ما هو كده كده عارفين إنهم رايحين لرامز، القضية ليه بقى عشان بلّ شعرك زيادة ولا خوفك أوي يعني؟".

6- فوبيا التحرش

روت علا غانم واقعة حدثت لها جعلتها تخاف من السير بشكل طبيعي في الشوارع المصرية، وسألتها بسمة وهبة عن السبب وراء قول الناس عنها بأن لديها "فوبيا التحرش"، وأكدت علا ذلك قائلة: "أنا عندي فوبيا من كل حاجة"، وتابعت: "كنت ماشية بسيارتي في شارع المنصورية وكان فاضي تماما فوجئت بشباب مراهقين قعدوا يخبطوا على الإزاز وعملوا حاجات وحشة"، وأشارت إلى أن خوفها وقتها تركز على أن الشارع كان فارغا تماما خشية من كسر الشباب زجاج السيارة، إلا أنها استطاعت الهرب منهم بأعجوبة.

7- ياسر جلال

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أشادت علا بموهبة الفنان ياسر جلال قائلة: "هيبقى رشدي أباظة اللي جاي"، لافتة إلى أنه هو السبب الرئيسي وراء مشاركتها في بطولة مسلسل " ظل الرئيس"، موضحة أن التأخير الفني لجلال جاء بسبب أنه "منبوذ" من بعض الشخصيات الهامة بالوسط الفني.

8- محمد مرسي

علقت علا غانم على صورة الرئيس المعزول محمد مرسي باستياء قائلة: "يا ساتر! أعوذ بالله! ده رمز الخيانة".

9- محمد فؤاد

أوضحت علا أن الفنان محمد فؤاد هو من تنبأ بنجوميتها وبنجاحها الفني، وطلبت منه العودة للساحة الغنائية مجدداً قائلة: "نفسي يعمل زي أم كلثوم ينزل أغنية كل شهر".

10- سهر الليالي

قالت علا إنها تقدم ما تطلبه منها الشخصيات بالأعمال الفنية مهما كانت، وتابعت: "أي حاجة الشخصية عايزاها مني هاعملها طالما بتخدم العمل"، مضيفة: "أنا عمري ماعملت مشاهد جنسية"، وتحدثت عن مشهدها بفيلم "سهر الليالي" مع الفنان شريف منير، قائلة إنه كان جريئا إلى حد ما، ولكنه كان لازما لجعل المشاهد يتفهم أن الشخصيتين تجمعهما علاقة أقوى من الصداقة، مشيرة إلى أنها ظهرت به بـ"المايوه" وليس الملابس الداخلية كما يعتقد البعض.

11- البرنسيسة

عبرت علا عن ندمها عن بطولة فيلمها "البرنسيسة" بسبب ضياع حبكته الدرامية قائلة: "كان معايا مخرج مابيعرفش يقول أكشن ومنتجة عايزة تقلب فيلم عشان يجيب فلوس وخلاص"، لافتة إلى أن المنتجة تُدعى "إبتسام" وقامت ببطولة فيلم سينمائي بعد إنتاجها هذا العمل لكنه فشل أيضا، وأوضحت علا أن الفيلم لم يفشل بدليل أنه حقق إيرادات أعلى من تكلفته لكنه إخراجيا وإنتاجيا كان لا يصلح.

12- لقاء الخميسي

وضحت علا أنها هي من طالبت بحذف اسمها من تتر مسلسل "الزوجة الرابعة"، الذي شاركها في بطولته الفنان مصطفى شعبان، ولقاء الخميسي، مشيرة إلى أنها تعجبت من إصرار الأخيرة على اقتران اسمها بها في "التتر"، بحيث إنه لا يأتي قبله أو بعده، مما أغضبها كثيرا، لافتة إلى أنهما دفعة واحدة بمعهد الفنون، لكنها لا يجب أن تتساوى مع الخميسي لأن أعمالها ومشوارها الفني أكبر وأقيم منها.

وقالت علا عن لقاء الخميسي: "شاغلة نفسها بالآخرين على الرغم أنها لو ركزت مجهوداتها على تطوير نفسها لاستطاعت أن تطور تمثيلها وتقدم أدوارًا أفضل".

13- مرض خبيث

فجّرت علا غانم مفاجأة عن حقيقة مرضها السابق الذي أخفته عن الجميع، قائلة وتابعت: "أصبت بورم، كانت فترة وحشة جدا وصعبة في حياتي".

14- سلسال الدم

أكدت علا أنها اعتذرت عن الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم" بسبب أنها مضت عقد عمل وأخذت أجر 80 حلقة مع شركة "أوسكار" والمنتج لؤي عبد الله، وفوجئت بعد ذلك أنها ستصور 120 حلقة، وأضافت: "كان يوجد إلحاح غير عادي من الجميع كي أعود مرة أخرى للمسلسل، وسلسال الدم لم ينجح من غيري وأخبرتهم بكل غرور أننى لن أعمل الجزء الرابع حتى يفشل"، وتابعت قائلة: "لو قاموا بالصلح وأخذت حقي واعتذروا لي سأتصالح معهم، فأنا لا أقبل بالظلم، والخلاف بيني وبينهم مادي فقط".

15- الحجاب في التمثيل

عارضت علا غانم فكرة دخول الحجاب مجال التمثيل، وعقبت على بعض الفنانات المحجبات اللاتي يرتدين باروكة شعر في أعمالهن الفنية مثل الفنانة صابرين، قائلة: "هو ده حجاب؟"، وأوضحت أنها لا تفكر في ارتداء الحجاب نهائيا، قائلة: "هو معناه كبير جدا عشان أتحجب لازم أتحجب عن الدنيا"، وقالت عن النقاب: "هو إيه النقاب اللي بيلبسوه دول، ده زوجات الرسول بس اللي بيلبسوه عشان يتخفوا في السوق فاكرين نفسهم زوجات الرسول!".