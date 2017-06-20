بطلة إعلانات الصابون التي رفضت الزواج بعد «الإمام».. 14 معلومة عن سحر رامي

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من عالم الإعلانات إلى عالم التمثيل، كانت هذه النقلة في حياتها المهنية طبيعية بعد زواجها من نجل مخرج الروائع "حسن الإمام"، حيث أعجب الابن بها بعد مشاهدته أحد الإعلانات وقرر الزواج منها، ليبدآ معًا رحلة زواج استمرت 26 عامًا، وبقدر سعادة حياة الزوجين، بقدر ما عانت الزوجة من ويلات الفراق حزنًا على زوجها الذي أسلم روحه إلى بارئها في 17 مايو عام 2014.

في التقرير التالي يرصد "التحرير - لايف" 14 معلومة عن الفنانة سحر رامي.

1- اسمها بالكامل سحر نهاد رامي.

2- ولدت في 20 يونيو 1961، أي أنها تبلغ من العمر 56 عامًا.

3- والدها الفنان نهاد رامي، الذي تخصص في أداء دور الأجنبي؛ نظرا لمظهره الأقرب للأوروبيين، وخصوصا في مسلسلات وأفلام الجاسوسية مثل: "رأفت الهجان، والسقوط في بير سبع، ودموع في عيون وقحة، وإعدام ميت".

4- شقيقتها هي الفنانة علا رامي، التي التحقت معها في عمر الـ9 سنوات بمعهد الباليه في الهرم.

5- بدأت نشاطها الفني من خلال الإعلانات في عام 1983، حيث شاركت في الترويج لمنتجات "الصابون والزيت"، وحققت نجاحًا كبيرًا في ذلك المجال.

6- تزوجت "سحر" من الفنان الراحل حسين الإمام، واستمر زواجهما لمدة 26 عامًا، وأنجبا ابنيهما "يوسف وسالم".

7- روت في حوار صحفي سابق قصة زواجها من الفنان الراحل "حسين الإمام" قائلة: "شاهدني في إعلان وإحدى زميلاته قالت له إنني أعمل في الفوازير، وجاء لي بالفعل، وقال إنه يريدني أن أرقص على أغانٍ لهم، وبعدها قال لي إنه رآني في الإعلان وأعجب بي وقال لوالده عايز أتجوز البنت دي".

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8- قالت في حوار صحفي سابق عن زوجها الراحل: "منذ سنة 1983 وحتى وفاته لم يتركني للحظة، وكان يجيء لي في كل مكان أذهب إليه، وكان رحلة عمر جميل، وكان إنسانًا مرحًا جدا في حياته، وحياتنا كانت بسيطة، ولم يوجد خلافات بيننا، أو مشكلات، وعندما كتب كتابي كنت أعتقد أنني سأمسك يده وسأقول زوجتك نفسي، فوجدت أبي هو من يفعل هذا، فتعجبت وقلت لن أتزوج، وضحك الجميع على موقفي".

9- شاركت فيما يقرب من 10 أفلام سينمائية أبرزها: "لا مؤاخذة يا دعبس، وأشيك واد في روكسي، وحرب الفراولة، وكابوريا، واليتيم والحب"، كما شاركت في فوازير "فطوطة" مع الفنان سمير غانم.

10- من أشهر المسرحيات التي شاركت فيها كانت: "البعبع، ومين ضحك على مين، وكعبلون"، كما كان لها حظ العمل مع الفنان عادل إمام في مسرحية "الزعيم"، ولكنها انسحبت وحلت مكانها الممثلة منال سلامة.

11- صرحت بأنها من شجعت زوجها الراحل حسين الإمام على خوض تجربة برامج المقالب، حيث ذكرت في تصريحات سابقة لـ"التحرير" أن "الإمام" كان مترددًا في تقديم هذه البرامج ومنها "حسين على الهوا"، لكنها أصرّت عليه ليقدمه، قائلة: "كانت هذه مساندة مني له، إذ كان يعتبرها تفاهة، لذا لم يكن يرغب في أن يظهر بشكل يخدع الجمهور ورفض إجراء أي تغيير على شكله واتفق على ذلك مع فريق البرنامج".

12- بسؤالها عن إمكانية زواجها مرة أخرى بعد وفاة زوجها حسين الإمام قالت: "أنا لسه متجوزة حسين الإمام وهافضل متجوزاه طول عمري"، ثم انهمرت في البكاء أثناء حديثها للإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم"، على فضائية "سي بي سي".

13- غابت عن الساحة الفنية والإعلامية لما يزيد على 7 سنوات، وقالت حول ذلك في حوار صحفي سابق: "عُرضت عليَّ أعمال فنية كثيرة، لكنني اعتذرت عنها لأنني مُنذ بدايتي الفنية وأنا أحاول تقديم الأفضل وليس مجرد الظهور في أي عمل، ومن يتابع أعمالي سيلاحظ ذلك"، موضحة أنها لم تعتزل الفن كما ظن البعض.

14- يعتبر فيلم "زي عود الكبريت" آخر أعمالها الفنية من إنتاج حسين الإمام، وهو حكاية كوميدية ابتكرها الفنان الراحل؛ بهدف تقديم تحية وتقدير لنجوم السينما المصرية في عصورها الذهبية، حيث تعتمد الحكاية الرئيسية للفيلم على المزج بين مشاهد من بطولة 21 نجمًا من نجوم أفلام الأبيض والأسود، مع مشاهد أخرى من تأليف "الإمام" وبطولته، ليكون الناتج النهائي إعادة اكتشاف النجوم القدامى في سياق جديد، وتم عرض الفيلم بعد وفاته لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي.