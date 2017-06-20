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«فولكس فاجن» تكشف رسميًا عن «بولو» الجديدة

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«فولكس فاجن» تكشف رسميًا عن «بولو» الجديدة «فولكس فاجن» تكشف رسميًا عن «بولو» الجديدة

التحرير

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كشفت شركة "فولكس فاجن" عن نسخة جديدة من سيارتها المدمجة متوسطة الحجم الشهيرة "بولو" بشكل رسمي، وذلك استعدادًا لطرحها في الأسواق.

ووفقًا لمجلة "كار" العالمية، فإن النسخة الجديدة من "بولو" ستعمل بفئات متغايرة من المحركات، منها بسعة 1000 CC بدون أي شحن إضافي، ويضخ قوة مقدارها 64 أو 74 حصان، فيما تصدر "بولو" بنسخة أخرى ذات السعة نفسها مزودة بشاحن إضافي "تربو" مزودج، وتستطيع ضخ قوة مقدارها 148 حصان.

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وراعت "فولكس فاجن" العديد من السمات التقنية، على رأسها دعم "بولو" لتطبيقات الربط بالهواتف الذكية مثل "أندرويد أوتو" و"أبل كار".

 

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