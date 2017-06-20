4 طرق للحفاظ على «مكيف السيارة» بأقل استهلاك للوقود

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مع انطلاق فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل دائم على مدى اليوم بشكل كامل، يصبح مُكيف الهواء ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، لا سيما في السيارة، وهو الأمر الذي يضع المرء أمام مشكلات استهلاك البنزين المتزايد، الذي يفوق معدلاته العادية.

وفي هذا السياق، نستعرض أنسب الأوقات والحالات التي يمكن خلالها الجمع بين تشغيل مكيف السيارة والإبقاء على المعدلات المنخفضة لاستهلاك الوقود..

1- مسافات قصيرة

يعمل مكيف الهواء على تبريد كل أرجاء الصالون الداخلي للسيارة في وقت قصير، وهو ما يعني أن إبقاء تشغيله لمسافات قصيرة قد يؤدي إلى ارتفاع الحرارة، ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات استهلاك الوقود أثناء السير، ولهذا السبب ينصح بضرورة إيقاف التشغيل فور تبريد السيارة كليًا، ومن ثم إتاحة الفرصة للهواء بتخلخل السيارة لتبريد أجزاء المحرك، ما يؤدي إلى الحفاظ على استهلاك الوقود.

2- توزيع الهواء

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يظل الهدف دومًا من تشغيل المكيف هو تبريد الصالون الداخلي للسيارة، ولذلك فعند قيادتها يجب تشغيل الجهاز على أعلى درجة مع تشغيل خاصية توزيع الهواء، والتي تضمن توزيعه في كل أرجاء السيارة في أقل وقت ممكن، وهو الأمر الذي يحول دون أن تتعرض أنظمة السيارة للإجهاد دون حاجة ماسة إلى ذلك.

3- السير قبل التشغيل

عندما ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة نتيجة لوقوفها تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، فإن من الأفضل السير أولًا دون تشغيل المكيف، خاصة أن تشغيل المكيف منذ بداية ركوب السيارة، يكلفه جهدا أكبر في تبريد المكان، ولذلك فإنه من الأفضل إدخال الهواء أولًا إلى السيارة لخفض درجة الحرارة داخل ثم القيام بتشغيل المكيف.



4- الصيانة

لا انفصال بين أجزاء السيارة المسؤولة عن تحريكها وتبريد محركها، ومكيف الهواء، وهو الأمر الذي يعني أن الصيانة الدورية للمحرك والمكيف على حد سواء يكون لها بالغ الأثر في الحفاظ على كفاءتهما، ولذلك ينصح بعدم الإكثار في استخدام المكيف إذا ما كانت هناك مشكلات في الفريون أو "الوحدة المبردة" أو الفروع والمواسير.