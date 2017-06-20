"مميش": نعمل كـ"خلية نحل" في مشروعات شرق التفريعة

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناه السويس، اليوم الثلاثاء، إقامة كوبرى عائم بطول القناة بمنطقة نمرة ٦ والقنطرة شرق، للاستغناء عن المعديات بشكل نهائي، وتحقيق الانتقال السريع من شرق القناة إلى غربها بالإضافة لربط سيناء بالوطن الأم.

وقال مميش في تصريحات على هامش رفع العلم المصرية على سفينة الإمدادات البترولية "أحمد فاضل"، اليوم الثلاثاء: "سننفذ هذه الكوبري بعد نجاح تجربه كوبري الرسوة"، مشيرًا إلى حفر أنفاق جديده أسفل قناه السويس عقب الانتهاء من أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار "مميش" إلى عملهم كـ"خلية نحل" على مدار 24 ساعة في مشروعات شرق التفريعة، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من جميع المشروعات هناك في 30 يونيو 2018، مؤكدًا أن المشروعات تعمل على توفير فرص عمل لأبناء إقليم القناة، وسائر المصريين.

ولفت "مميش" إلى التواصل مع أصحاب شركات الملاحة العاملة بقناه السويس، لحل مشكلاتهم ومنح تسهيلات لجذب عدد من الخطوط الملاحية التي كانت تعبر من الساحل الشرقي الأمريكي إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، للاستفاده من التخفيضات التى منحتها الهيئة لهذه الشركات.