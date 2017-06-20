وزيرة الهجرة تعلن انتهاء أزمة "بصمة الحج".. وتشكر السعودية

كتبت – نورا ممدوح:

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر للمملكة العربية السعودية على جهود مسؤوليها واستجابتهم لإنهاء مشكلة "بصمة الحج" بعد جهود مكثفة استمرت على مدار شهور.

من جانبه، أعرب اللواء محمد سليمان السحيمي، عن إصدار عفو عن المدانين في الحج دون تصريح، والتي اشتهرت باسم "بصمة الحج"، والبدء في حملة "وطن بلا مخالف"، وهي حملة أطلقتها المملكة للسماح بالخروج للمخالفين في نظام بصمة الحج، وذلك حتى انتهاء مدة الـ90 يوما المتاحة للمخالفين.

من ناحية أخرى، أوضح سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، مدير الجوازات بالمملكة، أن المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية جهزت أكثر من موقع في كل منطقة ومحافظة بالمملكة لاستقبال المستفيدين الراغبين في إنهاء إجراءات مغادرتهم من تلقاء أنفسهم، دون تكليفهم مشقة العناء والتنقل من منطقة لأخرى وذلك لتسهيل إنهاء إجراءاتهم، وتقوم تلك المواقع بدورها في استقبال المستفيدين في جميع مناطق المملكة وتنهي اجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة وعلى فترتين " صباحية ومسائية ".

كما شددت المديرية العامة للجوازات بالمملكة على الوافدين المخالفين الذين تم منحهم تأشيرات خروج نهائي ضمن حملة "وطن بلا مخالف" ولم يغادروا حتى الآن بضرورة الإسراع بمغادرة المملكة، حتى لا تطبق عليهم العقوبات المقررة والتي تم إعفاؤهم منها.

وقالت إنه بعد انتهاء مهلة الـ90 يوماً سيتم إلغاء تأشيرات الخروج النهائي الممنوحة للمخالفين، وإيقاف سجلاتهم في النظام، وتطبيق العقوبات المقررة بحدها الأعلى وفقاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأكدت المديرية على الذين حصلوا على التأشيرة المسارعة بالمغادرة من تلقاء أنفسهم حتى يستفيدوا من الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة "مُرحّل"، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إضافة لتطبيق عقوبة السجن، والمنع من دخول المملكة.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه بذلك تكون انتهت جميع مشاكل بصمة الحج للمصريين المخالفين علما بأن المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، مضيفة أن إدارات الجوازات مددت عملها حتى آخر يوم في رمضان وذلك حتى يتم تسفير جميع مخالفي الإقامة والزيارة بأنواعها والحج والعمرة والمتسللين قبل نهاية المدة المحددة لحملة (وطن بلا مخالف) وهي آخر يوم في شهر رمضان المبارك.