أخبار عاجلة

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا -
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو) -
المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري -
عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية -
خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية -
مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا -
فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات -
سحر نصر: قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية -
وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 30 متظاهرا خلال اشتباكات مع قوات الأمن وسط كابول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 30 متظاهرا خلال اشتباكات مع قوات الأمن وسط كابول

02:32 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

مقتل وإصابة 30 متظاهرا خلال اشتباكات مع قوات الأمن وسط كابول

كابول- (أ ش أ):

قتل عدد من المتظاهرين في العاصمة الأفغانية كابول، وأصيب 27 أخرون خلال اشتباكات اندلعت أمس الاثنين مع قوات الأمن الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية عن أعضاء حركة "صحوة من أجل التغيير" المشاركة في الاعتصامات ضد الأفغانية، قولهم إن اثنين من المتظاهرين لقيا مصرعهما وأصيب 27 آخرون خلال الاشتباكات الأخيرة.

وزعمت الحركة أن قوات الأمن ألقت القبض على 11 متظاهرا خلال محاولة إزالة خيام أقامها المتظاهرون وسط كابول.

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله، في وقت سابق، مقتل متظاهر واحد خلال الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية مع قوات الأمن.

ووعد عبد الله أمام تجمع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق دقيق في الحادث، مشددا على ضرورة أن تتحلى قوات الأمن بضبط النفس حين تعاملها مع مثل هذه المواقف.

ووفقا لتقارير، فقد تم نشر العديد من قوات الأمن وسط كابول لإزالة خيام أقامها متظاهرون عقب تظاهرات عنيفة مطلع هذا الشهر، والتي قتل وأصيب خلالها العديد من الأشخاص.

وتحولت الاحتجاجات حينها إلى أعمال عنف حيث كان المشاركون في التجمع يحاولون الاقتراب من قصر الرئاسة للمطالبة باستقالة قادة الحكومة ومسئولين أمنيين في أعقاب التفجيرات المميتة التي ضربت مدينة كابول.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تورا بورا مغاور بن لادن في افغانستان باتت بيد مسلحي داعش

    تورا بورا مغاور بن لادن في افغانستان باتت بيد مسلحي داعش

    أخبار
  • الأمين العام للأمم المتحدة: هناك حاجة لحل سياسي وليس عسكري في الحرب في أفغانستان

    الأمين العام للأمم المتحدة: هناك حاجة لحل سياسي وليس عسكري في الحرب

    أخبار
  • قوات الأمن الأفغانية تحبط هجوما صاروخيا استهدف كابول

    قوات الأمن الأفغانية تحبط هجوما صاروخيا استهدف كابول

    أخبار
  • مسؤول: مقتل ثلاثة مدنيين على يد القوات الأمريكية شرقي أفغانستان

    مسؤول: مقتل ثلاثة مدنيين على يد القوات الأمريكية شرقي أفغانستان

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • والد الفتاة نبرة يكشف تفاصيل مقتل ابنته على يد إسباني في الولايات المتحدة

    والد الفتاة نبرة يكشف تفاصيل مقتل ابنته على يد إسباني في الولاياتأخبار

  • رواد

    رواد "فيسبوك" يكتشفون خطأ وقع فيه صنّاع "ظل الرئيس"فنون

  • نشطاء عن محمود حميدة في

    نشطاء عن محمود حميدة في "مقلب رامز": "برنس في نفسه"فنون

  • النواب يوافق على علاوة غلاء استثنائية.. و

    النواب يوافق على علاوة غلاء استثنائية.. و"عبدالعال" للحكومة: تصرف فوراأخبار

  • إدارة المصري تكشف لمصراوي موقفها مما فعله التوأم

    إدارة المصري تكشف لمصراوي موقفها مما فعله التوأمرياضة

  • بالصور.. 10 محطات فارقة في أزمة العقار المائل بالإسكندرية

    بالصور.. 10 محطات فارقة في أزمة العقار المائل بالإسكندريةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

الحكومة: نحتاج أموال كثيرة لتطوير السكة الحديد.. ومشاركة القطاع الخاص واردة

الحكومة: نحتاج أموال كثيرة لتطوير السكة الحديد.. ومشاركة القطاع الخاص واردة