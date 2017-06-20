منظمة نرويجية : 220 ألف لاجيء بينهم فلسطينيون يقيمون في كردستان العراق

اربيل- (د ب أ):

أعلن رئيس منظمة المساعدات الشعبية النرويجية اليوم، الثلاثاء، عن وجود نحو 220 ألف لاجئ في إقليم كردستان العراق بينهم فلسطينيون.

وقال هوكر جتو رئيس منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، في مؤتمر صحفي بمدينة أربيل، إن النسبة الأكبر للاجئين في إقليم كردستان هي في مدينة أربيل ثم مدينة دهوك ثم مدينة السليمانية.

من ناحيته، قال زيا بطرس رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كردستان إن أكثر من 5.4 مليون شخص عراقي هاجروا منذ مطلع عام 2015 إلى الدول الاوروبية.

وأضاف بطرس أن الهيئة قامت بإعداد تقرير شامل حول أوضاع اللاجئين والنازحين في إقليم كردستان يسلط فيه الضوء على حالات اغتصاب النساء والفتيات بالإضافة الى الاعتداء عليهن داخل المخيمات واستخدام الاطفال لغايات تجارية على الشوارع.

يشار إلى أن إقليم كردستان العراق يشهد استقرارا أمنيا نسبيا ، الأمر الذي دفع بملايين العراقيين إلى النزوح إليه بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق العديد من المدن العراقية منذ عام 2014.