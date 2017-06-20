الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان الإسرائيلي بجميع أشكاله "غير شرعي"
الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان الإسرائيلي بجميع أشكاله "غير شرعي"
02:27 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
الاستيطان الإسرائيلي
رام الله - (د ب أ):
أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، أن الاستيطان الإسرائيلي بجميع أشكاله "غير شرعي" وذلك ردا على بدء إسرائيل بناء مستوطنة جديدة قرب نابلس في الضفة الغربية بديلا عن مستوطنة أخلتها قبل أشهر بقرار قضائي.
واتهم الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الحكومة الإسرائيلية بالتصعيد والعمل على إفشال الإدارة الأمريكية وإحباط جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف عملية السلام.
وقال أبو ردينة إن الإعلان المذكور "يشكل رسالة تتزامن مع وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى المنطقة مفادها بأن إسرائيل غير معنية بالجهود الأمريكية، وهي جادة في احباطها كما فعلت مع الإدارات الأمريكية السابقة".
وطالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتدخل فورا لـ "الحفاظ على المناخ الذي خلقه الرئيس ترامب خلال لقاءاته مع الرئيس محمود عباس في واشنطن" الشهر الماضي.
وبدأت إسرائيل اليوم بالعمل على الأرض لبناء مستوطنة جديدة قرب مدينة نابلس وأعلنت أنها ستكون بديلا للمستوطنين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنة "عمونا" قبل ثلاثة أشهر كانت أقيمت على أراض ذات ملكية خاصة للفلسطينيين في رام الله.
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