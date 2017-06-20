البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه بسبب مبيعات الأجانب

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تباين فى الآداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.3 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13415.55 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 628.1 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس 100” الأوسع نطاقاً بنسبة طفيفة 0.01% ليصل إلى مستوى 1472.86 نقطة .

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ومالت تعاملات الأجانب نحو البيع المكثف بصافي بيعي 103.51 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 95.6 مليون جنيه و 7.8 مليون جنيه.