«طاقة البرلمان» تمنح وزير البترول حق التعاقد مع شركات التنقيب

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وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على عدد من مشاريع القوانين التي بمقتضاها يتم الترخيص لوزير البترول بعقد اتفاقيات وتعاقدات مع بعض الشركات العالمية والمحلية للتنقيب عن البترول من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول.

وجاءت موافقة اللجنة، خلال اجتماع اليوم، الثلاثاء، على الترخيص للوزير بالتعاقد مع شركة «أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي» للبحث والتنقيب عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب علم الشاويش وبمنطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية.

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ووافقت له على التعاقد مع شركة «أبكس انيرجي انترناشونال» القابضة للتنقيب والبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة غرب بدر الدين وشرق مليحة بالصحراء الغربية، وبالتعاقد مع شركة «شل ايجبيت ان في» للبحث واستغلال البترول بمنطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية.

كما وافقت على تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 للبحث عن البترول واستغلاله من قبل شركة «ميرلون الفيوم للبترول»، بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية.