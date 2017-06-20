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«قطاع الأعمال»: صرفنا علاوة 10% رغم أن القانون لم يلزمنا

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«قطاع الأعمال»: صرفنا علاوة 10% رغم أن القانون لم يلزمنا «قطاع الأعمال»: صرفنا علاوة 10% رغم أن القانون لم يلزمنا

التحرير

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قال محمد سامي حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، إن شركات قطاع الأعمال العام صرفت العلاوة الخاصة بنسبة 10% وفقا لقانون العلاوة رقم 16 لسنة 2017، رغم أن القانون لم يلزم الشركات بها وجعلها جوازيا.

وأضاف خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، أن هناك 8 شركات قابضة يتفرع منها 125 شركة تابعة للوزارة وكلها صرفت العلاوة للعاملين فيها.

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وأوضح أن القانون لا يقول إن «قطاع الأعمال العام ملزم، ولم يلزم شركات قطاع الأعمال العام بضم العلاوة للأجر الأساسي، وهذه الشركات تعد شركات مال خاص، وهناك اعتبارات هامة وهذا القانون التزمنا به حرفيا».

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التحرير

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