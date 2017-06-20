القابضة للنقل البري تدفع بـ 272 أتوبيس جديد لمواجهة ضغط العيد

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أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حالة الطواريء استعداداً لإجازة عيد الفطر المبارك بزيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب إلى المحافظات المختلفة من خلال كل من شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري" شركة الصعيد للنقل والسياحة، شركة غرب ووسط الدلتا، شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ".

يأتى ذلك بالتزامن مع دخول 272 أتوبيس جديد من أحدث الماركات العالمية لمواجهه ضغط الركاب خلال فترة إجازة العيد وذلك دعماً للخطوط التى يوجد عليها إقبال كبير بهدف توفير وسائل انتقال للمواطنين بأسعار مناسبة واقتصادية.

و أصدر اللواء بحري محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، قراراً بعمل غرفة عمليات طوال فترة العيد لتلقي الشكاوي أو أعطال السيارات مع وضع خطة تشغيل السيارات ومواعيد إضافية للعمل على مدار اليوم لتقليل زمن التقاطر بين كل سيارة وأخرى للحد من الزحام وعدم الانتظار لفترات طويلة مع تطبيق نظام التشغيل المشترك مع الشركات الثلاثة.

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وطالب قيادات ومسئولي تشغيل شركات نقل الركاب بالتواجد المستمر بجميع مراكز التشغيل لضمان سير العمل مع وضع بعض السيارات احتياطي بجميع فروع التشغيل لدفعها فى حالة وجود تكدس أو زيادة فى الركاب فى بعض الاماكن.

وأعلنت الشركة وضع خطة عاجلة للصيانة والإصلاح لرفع كفاءة الاسطول الفنية والتشغيلية وأيضاً يتم دفع سيارات نجدة مجهزة مع تكليف قطاع التفتيش بالشركة القابضة للنقل البحري والبري للقيام بحملات تفتيشية مكثفة خلال فترة إجازة العيد للتأكد من الضوابط لتشغيل السيارات وحل المشاكل والصعوبات فى حينها مع إعطاء تقارير لرئاسة الشركة القابضة بالأحداث الهامة.