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عماد كاظم: تعويم الجنيه تسبب في أزمة شديدة بمنظومة العلاج على نفقة الدولة

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عماد كاظم: تعويم الجنيه تسبب في أزمة شديدة بمنظومة العلاج على نفقة الدولة عماد كاظم: تعويم الجنيه تسبب في أزمة شديدة بمنظومة العلاج على نفقة الدولة

التحرير

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قال الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إن قرار تعويم الجنيه تسبب في أزمة شديدة وخلل كبير بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، وخصوصا مع طفرة الأسعار التي أصابت المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية.

وأضاف كاظم، خلال كلمته بلجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن ميزانية العلاج على نفقة الدولة خلال العام المالي 2016/2017، وصلت لـ3.2 مليار جنيه، إلا أنه تم تجاوز هذه الميزانية نتيجة فرق الأسعار، حيث وصلت المصروفات لما يقارب 5 مليارات جنيه. 

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وطالب كاظم، بزيادة الميزانية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة خلال العام المالي الجديد 2017/2018 لـ8 مليارات جنيه، حتى يستطيع التعامل مع الحالات الموجودة الآن، ومواجهة زيادة الأسعار وفرق التعويم. 

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التحرير

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