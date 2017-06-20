التعليم: طلبة الكيمياء وعلم النفس الغشاشون راسبون بحكم قانون الغش الجديد

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قال الدكتور علاء عيد، مدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قانون الغش الجديد سيطبق على طلاب الثانوية العامة، ابتداء من يوم 16 يونيو الجاري.

وأكد عيد أن جميع حالات الغش أو الشروع في الغش، أو حيازة الموبايل، التي تم ضبطها بداية من امتحاني الكيمياء وعلم النفس سوف يتم إلغاء امتحاناتهم في جميع المواد، ويعتبرون راسبين.

ونشرت الجريدة الرسمية أمس نص القانون الذي أقر رسميا منذ 15 يونيو الجاري، واستهدف المشرع تغليظ العقوبات لتحقيق مزيد من الردع، والعمل على ضبط أعمال الامتحانات.

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وأشار عيد إلى أن غرفة العمليات تعمل حاليا على حصر جميع حالات الغش التي تم ضبطها في امتحاني الكيمياء وعلم النفس، وسيتم الإعلان عنها رسميا عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، إن الوزارة ستعمل على تطبيق العقوبات بالقانون الجديد فورا لضبط العملية الامتحانية.