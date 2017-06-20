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177 مليون يورو صادرات مصرية لإسبانيا خلال الربع الأول من العام

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177 مليون يورو صادرات مصرية لإسبانيا خلال الربع الأول من العام 177 مليون يورو صادرات مصرية لإسبانيا خلال الربع الأول من العام

التحرير

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حققت الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الإسبانية خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة كبيرة تقدر بنحو 77,6% حيث بلغت 177,4 مليون يورو مقارنةً بنحو  99,9 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.

وانخفضت الواردات المصرية من أسبانيا بنسبة 22.3% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث سجلت 256.1 مليون يورو مقابل 329.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما ترتب عليه خفض كبير في عجز الميزان التجارى بين البلدين حيث سجل 79 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 230 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 أي بنسبة بلغت 66% .

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وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل، إن هذه المؤشرات تعكس نجاح خطة الوزارة الهادفة إلى فتح منافذ أكثر لزيادة معدلات التصدير لمختلف الأسواق الخارجية، وكذا ترشيد الإستيراد خاصة للمنتجات التى لها مثيل محلى.

من جانبه قال أحمد عنتر رئيس  جهاز التمثيل التجاري، إن صادرات قطاع الأسمدة قد تضاعفت لتصل إلى 28 مليون يورو خلال هذه الفترة محققة زيادة قدرها 15 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وأضاف "عنتر " أن أهم بنود الصادرات المصرية الأخرى التي تم تصديرها للسوق الإسبانية خلال هذه الفترة تضمنت الحديد والصلب والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية غير العضوية والمنتجات البلاستيكية  والمنتجات الجلدية.

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التحرير

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