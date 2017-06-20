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«اقتراحات البرلمان» توافق على مقترح بكري بتقليل سعر الكهرباء على الفقراء

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«اقتراحات البرلمان» توافق على مقترح بكري بتقليل سعر الكهرباء على الفقراء «اقتراحات البرلمان» توافق على مقترح بكري بتقليل سعر الكهرباء على الفقراء

التحرير

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وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على اقتراح النائب مصطفي بكري عضو المجلس، برفع شريحة استهلاك الكهرباء «الـ50 ك سعر 11 قرش للكيلو» إلى «200 ك لنفس السعر»، تخفيفا من الأعباء الملقاه على عاتق الفقراء فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء.

وأشار بكري خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب، إلى معاناة الفقراء من الكهرباء خاصة في صعيد ، حيث تزيد نسبة الاستهلاك بسبب ارتفاع حرارة الجو.

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وقال الحسيني الفار نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن ستدرس هذا الاقتراح بعد توصية لجنة الاقتراحات والشكاوى. 

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التحرير

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