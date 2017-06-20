وزير الصحة يتفقد مستشفى "هرمل".. ويعلن تحويله إلى مركز متخصص لعلاج الأورام

كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى دار السلام (هرمل)، رافقه خلالها الدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومي للأورام، والمشرف على مركز أورام مستشفى هرمل.

وقال راضي في تصريحات للصحفيين، إن زيارته تأتي في إطار الحرص على الوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى على أرض الواقع بشكل عام ، ومرضى الأورام الذين يتلقون العلاج بمركز أورام المستشفى بشكل خاص.

وأوضح الوزير أنه سيتم تحويل مستشفى هرمل إلى مركز رئيسي لعلاج مرضى الأورام، لتخفيف الضغط على معهد الأورام القومي، موضحا أن تكلفة العلاج تبلغ 800 مليون جنيه سنويا تتحملها الدولة.

وتفقد وزير الصحة أقسام المستشفى ووجه بالتعاقد مع شركة نظافة تابعة للقوات المسلحة، وانتداب فريق من أطباء معهد ناصر لتدريب الأطقم الطبية والتمريض داخل مستشفى هرمل.