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المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يكرِّم المجتمعات المرحبة بالمهاجرين

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مصراوي Masrawy

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يكرِّم المجتمعات المرحبة بالمهاجرين

02:15 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يكرِّم المجتمعات المرحبة بالمهاجرين

جنيف - (د ب أ):
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي اليوم الثلاثاء إن دمج اللاجئين ممكن إذا تم على المستوى الشعبي ، وذلك خلال تكريمه لعدد لا يحصى من الأشخاص في أنحاء العالم مدوا أيديهم للمهاجرين.

وقال جراندي في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين إن "عدم الاستقرار الاقتصادي والاضطراب السياسي والعنف القريب من الديار يمكن أن يجعلنا نرغب في إغماض أعيننا أو غلق أبوابنا".
وأضاف أنه ينبغي على المواطنين أن يتبعوا نموذج المجتمعات التي اتبعت نهجا شاملا يحقق الاستفادة للاجئين والسكان.

وقال إنه ينبغي على الناس أن يسألوا أنفسهم عما يمكن أن يفعلوه لاستقبال اللاجئين، ومواجهة الروايات التي سوف تسعى لإقصاء وتهميش اللاجئين وغيرهم من النازحين .

ووصل العدد العالمي لمن فروا من ديارهم هربا من الحرب أو الاضطهاد أو الجوع أو الكوارث الطبيعية إلى مستوى قياسي جديد هو 65.5 مليون شخص العام الماضي.
وبقي أكثر من نصف هؤلاء داخل بلادهم. أما هؤلاء الذين فروا عبر الحدود ، فقد تم استقبالهم في الغالب في الدول الأفقر في العالم.

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