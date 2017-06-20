من سيتواجد بين الكبار لحصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم القادم؟

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كتب - محمد الشاملي:

رغم مرور 17 يوما فقط على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، بدأت أندية القارة العجوز تستعد لانطلاق النسخة الجديدة بسحب قرعة الأدوار التمهيدية.

وستشهد البطولة هذا الموسم مشاركة 5 أندية إنجليزية (تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، ليفربول) إلى جانب مانشستر يونايتد الفائز بلقب الدوري الأوروبي، لكن "الريدز" يتوجب عليهم عبور الدور التمهيدي للحاق بركب الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات.

المجموعات

16 فريقا من المقرر أن يشاركوا في البطولة بدءا من دور المجموعات يتصدرهم حامل اللقب ريال مدريد، وتشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، برشلونة، أتليتكو مدريد، يوفنتوس، روما، بايرن ميونخ، لايبزيغ ريد بول، بروسيا دورتموند، موناكو، باريس سان جيرمان، أندرلخت، وبشكتاش التركي.

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الدور التمهيدي الأول

10 فرق تتنافس في هذا الدور، وهم أبطال الدول الأقل ترتيبا في تصنيف اليويفا، حيث تتأهل 5 أندية إلى الدور التمهيدي الثاني.

الدور التمهيدي الثاني

يتنافس 34 فريقا في هذا الدور بنظام مباريات (ذهاب وعودة)، أبرزهم نادي سيلتيك الأسكتلندي، ينضم إليهم الفرق المتأهلة من الدور السابق.

الدور التهميدي الثالث

يتنافس 13 فريقا في هذا الدور أبرزهم أولمبياكوس اليوناني، دينامو كييف الأوكراني، نيس الفرنسي، أياكس الهولندي، سيسكا موسكو الروسي، وستويا بو خاريست الروماني.

يتم تقسيم نظام التأهل إلى طريق أبطال الدوريات "Champions Route" وطريق الأندية التي تأهلت باحتلالها مراكز متقدمة في بطولاتها المحلية "League Route".

الدور التمهيدي

تخوض 5 أندية منافسات ذلك الدور للتأهل إلى دور المجموعات، وهي: ليفربول، إشبيلية، نابولي، هوفنهايم، وسبورتنج لشبونة البرتغالي إلى جانب 11 فريقا من الأدوار التمهيدية السابقة.