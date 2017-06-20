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اتهام «مورينيو» بالتهرب الضريبى

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اتهام «مورينيو» بالتهرب الضريبى اتهام «مورينيو» بالتهرب الضريبى

التحرير

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ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مصلحة الضرائب الإسبانية، تقدمت بشكوى، ضد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، تتهمه بالتهرب الضريبي.

وأضافت الصحيفة، أن مصلحة الضرائب الإسبانية تقدمت بالشكوى ضد مورينيو، تتهمه فيها بالتهرب الضريبي من دفع 3.3 مليون يورو، خلال عامي 2011 و 2012، عندما كان على رأس القيادة الفنية لنادي ريال مدريد في الفترة من 2010-2013.

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الجدير بالذكر أن النيابة الإسبانية وجهت اتهام لنجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، بالاحتيال على السلطات عبر التهرب من دفع مبالغ ضرائب تقدر بملايين اليوروات.

وقال مكتب الإدعاء العام في مدريد إنه رفع دعوى قضائية ضد اللاعب البرتغالي، تشير إلى تهرب صاروخ ماديرا من دفع ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو (16 مليون دولار) في الفترة من 2011 إلى 2014.

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التحرير

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