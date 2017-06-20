ضبط 450 كيلو لحوم مجمدة وكبدة مجهولة المصدر في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

أحبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، ترويج كمية من اللحوم المجمدة والكبدة مجهولة المصدر، قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود معلومات للعقيد تامر السمري، رئيس مباحث التموين، عن وجود ثلاجة لبيع لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية بدائرة قسم ثان الزقازيق.

ضبطت قوات الأمن صاحب الثلاجة المُشار إليها، ويُدعى "محمد.ص.ع" 36 سنة، مُقيم بناحية حسن صالح بالزقازيق، وبحوزته 15 كرتونة لحوم مُجمدة زنة الكرتونة 20 كيلو جرامًا، و10 كراتين كبدة مُجمدة، زنة الكرتونة الواحدة 15 كيلو جرامًا، مجهولة المصدر وتبين أن الثلاجة دون تراخيص.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 11028 جُنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2017.