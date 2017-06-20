إحباط محاولة للتهرب من سداد رسوم جمركية في بورسعيد
إحباط محاولة للتهرب من سداد رسوم جمركية في بورسعيد
02:02 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
بورسعيد - طارق الرفاعي:
ضبط رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط، اليوم الثلاثاء، محاولة للتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.
وردت معلومات للإدارة العامة للتحريات والضبط بإفراج شركة "ب.ف" عن مشمول رسالة لصنف ملابس واردة من تركيا بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء كبير من الرسوم الجمركية.
توجهت لجنة مختصة لمقر الشركة، لمراجعة المستندات والإفراجات الجمركية المفرج عنها، وضبط المستندات الفعلية، وتلاحظ تدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها، وبلغ فرق القيمة عن القيمة السعرية الحقيقية 2 مليون و497 ألف و583 جنيهًا، كما بلغ إجمالى التعويض والمستحقات 982 ألف و535 جنيهًا، وحُرر محضر ضبط رقم 253 لسنة 2017.
وتقدم الممثل القانونى للشركة بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة بالكامل.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إصابة 3 أشخاص بينهم "أجنبي" في تصادم جنوب بورسعيد
-
بالصور.. "مميش" يصل بورسعيد لوضع حجر أساس "إسكان العاملين بالقناة"
-
بالصور.. كامل الوزير يصل بورسعيد لوضع حجر أساس "إسكان العاملين بالقناة"
-
اليوم.. مميش يضع حجر أساس إسكان العاملين بهيئة قناة السويس في بورسعيد
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
والد الفتاة نبرة يكشف تفاصيل مقتل ابنته على يد إسباني في الولاياتأخبار
-
في أمريكا.. قصة فتاة مصرية اغتالها شاب بعد صلاة القيامأخبار
-
التعليم: بدء الدراسة في 40 مدرسة مصرية يابانية العام المقبلأخبار
-
تقرير.. "PBS SPORT" كذبة فضائية أم كسر احتكار "beIN Sports"؟رياضة
-
التضامن: صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة في أول الشهرأخبار
-
اليوم.. الجنايات تصدر حكمها في اتهام شقيق اللاعب "كهربا" بالقتل العمدأخبار