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إحباط محاولة للتهرب من سداد رسوم جمركية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

إحباط محاولة للتهرب من سداد رسوم جمركية في بورسعيد

02:02 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

إحباط محاولة للتهرب من سداد رسوم جمركية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبط رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط، اليوم الثلاثاء، محاولة للتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.

وردت معلومات للإدارة العامة للتحريات والضبط بإفراج شركة "ب.ف" عن مشمول رسالة لصنف ملابس واردة من تركيا بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء كبير من الرسوم الجمركية.

توجهت لجنة مختصة لمقر الشركة، لمراجعة المستندات والإفراجات الجمركية المفرج عنها، وضبط المستندات الفعلية، وتلاحظ تدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها، وبلغ فرق القيمة عن القيمة السعرية الحقيقية 2 مليون و497 ألف و583 جنيهًا، كما بلغ إجمالى التعويض والمستحقات 982 ألف و535 جنيهًا، وحُرر محضر ضبط رقم 253 لسنة 2017.

وتقدم الممثل القانونى للشركة بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة بالكامل.

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