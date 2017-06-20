بالصور.. سعادة طلاب "الثانوية" في الأقصر والغربية: "الميكانيكا" جاء مباشرًا

الأقصر - محمد محروس والغربية - مروة شاهين

عبر طلاب الثانوية العامة في محافظتي الغربية والإقصر عن سعادتهم، عقب أداءهم امتحان مادة "الديناميكا"، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

ففي محافظة الأقصر، قال الطالب إبراهيم حسن، إن الامتحان جاء من كتاب الوزارة سهلًا وواضحًا، وأن الوقت كان كافيًا للإجابة علي جميع الأسئلة.

من جانبه قال طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إن غرفة عمليات التي تتابع امتحانات الثانوية العامة لم تتلق أية شكاوي خاصة بصعوية امتحان الديناميكا.

وفي الغربية، وأكد الطالب علي عبد الظاهر، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن جميع الاسئلة كانت مباشرة وواضحة ومن داخل المنهج.

وقال الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى من قبل الطلاب، وأن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد بة صعوبة.

وتضم محافظة الغربية بها 96 لجنة امتحانية، يؤدى فيها 28 ألف و600 طالب وطالبة، امتحانات الثانوية العامة على مستوى الـ 10 إدارات التعليمية المختلفة.