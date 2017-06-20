بالصور- "الديناميكا" ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية في الإسكندرية
بالصور- "الديناميكا" ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية في الإسكندرية
01:44 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
البسمة على وجوه طالبات الثانوية
الإسكندرية – محمد عامر:
أعاد امتحان مادة الرياضة التطبيقية" الديناميكا"، البسمة إلى وجوه طلاب وطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية، حيث سادت حالة من الارتياح والسعادة بين الطلاب لسهولة الامتحان.
ومن أمام لجنة مدرسة الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل، قالت طالبات عقب انتهاء الامتحان إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن كتاب الوزارة.
ومن جانبها، أكدت آمال عبد الظاهر، رئيس قطاع الإسكندرية بامتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى بخصوص امتحان مادة "الديناميكا"، فضلًا عن عدم رصد أى حالات غش.
يشار إلى أن 42 ألف و394 طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام للثانوية العامة بالإسكندرية أمام 131 جنة، فيما يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بقطاع الإسكندرية الذي يضم 5 محافظات 107 آلاف و350 طالبًا وطالبة.
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