"الأمن العام" يحبط مجزرة بين عائلتين بسوهاج ويضبط 8 بنادق بحوزة 8 أشخاص
"الأمن العام" يحبط مجزرة بين عائلتين بسوهاج ويضبط 8 بنادق بحوزة 8 أشخاص
01:55 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
القبض على 8 أشخاص بحوزتهم 8 بنادق آلية
كتب – فتحي سليمان:
قال مصدر أمني بقطاع مصلحة الأمن العام، إنه تم إحباط مجزرة بالأسلحة والبنادق الألية بين عائلتين بينهم خلافات سابقة، بمنطقة أولاد علي بالعسيرات بمحافظة سوهاج، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 8 أشخاص بحوزتهم 8 بنادق آلية.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، أن معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث سوهاج بالاشتراك مع مفتشي فرع قطاع الأمن العام، تؤكد تجهيز عائلتي "عسران – عون" بناحية أولاد علي، أسلحة نارية وبنادق آلية وذخيرة حية، للتعدي على بعضهم البعض بسبب مشاجرة نشبت بينهم منذ عدة أيام.
المتهمون الذين تم ضبطهم :(حسني م.ع) 30 سنة، و(عمر ع.أ) 27 سنة، و(عبد الكريم ع.ع) 39 سنة، و(عراقي ع.) 20 سنة، و(رأفت ع.) 45 سنة، و(أنس ع) 48 سنة، و(عادل أ) 21 سنة، و(أمام ع) 53 سنة، بحوزتهم 8 بنادق آلية غير مرخصة.
تحفظت قوات الأمن على المتهمين، وأمر اللواء جمال عبدالباري مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بنشر قوات أمنية بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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