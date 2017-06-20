في واقعة سقوط شاب من "ديسكفري".. النيابة تُشكّل لجنة لفحص ملاهي نقابة المهندسين
في واقعة سقوط شاب من "ديسكفري".. النيابة تُشكّل لجنة لفحص ملاهي نقابة المهندسين
01:46 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
كتب - محمود السعيد:
أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة لفحص الألعاب المتواجدة بنادي نقابة المهندسين، وبيان مدى مطابقتها لمواصفات الأمان، بعد سقوط حسام مصطفى، 22 عامًا، من لعبة "ديسكفري" داخل النادي، أسفرت عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكسر في "الفك والخدين".
كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، أمرت في وقت سابق، بإخلاء سبيل، عاملين وصاحب الملاهي بضمان محل إقامتهم، على ذمة التحقيقات في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة.
بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا من صاحب شركة أجهزة طبية، بسقوط موظف لديه من ملاهي نادي نقابة المهندسين بالزمالك، بعد حفل إفطار نظمه للعاملين بالشركة، الخميس الماضي، وتم نقله لمستشفى المعلمين لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
فرحة قتلتها لعبة.. سر "اللفة الخامسة" في سقوط شاب بـ "ملاهي المهندسين"
-
شهود عيان في سقوط موظف "ملاهي المهندسين": "حزام الأمان انفلت"
-
كاميرات ميدان التحرير تحل لغز خطف الطفلة "جنى" من وسط البلد
-
دعوى لإلغاء قرار "التضامن" بفتح حساب بنكي لبناء مستشفى بنقابة المهندسين
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
المركزي: 3 أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالبنوكأخبار
-
"القوى العاملة": يومان إجازة للقطاع الخاص في عيد الفطرأخبار
-
بالصور.. أسماك كبيرة الحجم تظهر على سطح الماء بترعة المحموديةأخبار
-
القوات الجوية تستهدف تجمعا لقيادات بيت المقدس في شمال سيناءأخبار
-
بالصور.. 10 محطات فارقة في أزمة العقار المائل بالإسكندريةأخبار
-
بالصور.. "عفريتة" كفر دلهاب تكشف أسباب انسحابها من المسلسلفنون