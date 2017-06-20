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في واقعة سقوط شاب من "ديسكفري".. النيابة تُشكّل لجنة لفحص ملاهي نقابة المهندسين

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مصراوي Masrawy

في واقعة سقوط شاب من "ديسكفري".. النيابة تُشكّل لجنة لفحص ملاهي نقابة المهندسين

01:46 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة لفحص الألعاب المتواجدة بنادي نقابة المهندسين، وبيان مدى مطابقتها لمواصفات الأمان، بعد سقوط حسام مصطفى، 22 عامًا، من لعبة "ديسكفري" داخل النادي، أسفرت عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكسر في "الفك والخدين".

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، أمرت في وقت سابق، بإخلاء سبيل، عاملين وصاحب الملاهي بضمان محل إقامتهم، على ذمة التحقيقات في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا من صاحب شركة أجهزة طبية، بسقوط موظف لديه من ملاهي نادي نقابة المهندسين بالزمالك، بعد حفل إفطار نظمه للعاملين بالشركة، الخميس الماضي، وتم نقله لمستشفى المعلمين لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

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