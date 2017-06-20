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ماذا قالت إيفانكا ترامب عن دهس المصلين في لندن؟

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مصراوي Masrawy

ماذا قالت إيفانكا عن دهس المصلين في لندن؟

01:26 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

ماذا قالت إيفانكا ترامب عن دهس المصلين في لندن؟

إيفانكا ترامب

القاهرة – (مصراوي):

أعربت إيفانكا الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تضامنها مع ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد فينسبري بارك شمالي لندن، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، بحسب ما نقلته سكاي نيوز .

وقالت إيفانكا، أمس الإثنين، نرسل الحب والصلوات إلى ضحايا مسجد فينسبري بارك. علينا أن نقف متحدين ضد الكراهية والتطرف في جميع أشكاله البشعة".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي وقع بالأمس واستهدف على ما يبدو مؤمنين مسلمين في لندن.

وأضافت نعبر عن تعاطفنا مع عائلات الضحايا وأقاربهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وفي هجوم لندن صدمت شاحنة عددا من المسلمين بالقرب من مسجد فينسبري بارك، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.

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مصراوي Masrawy

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